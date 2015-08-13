ضبط زعيم خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى بحوزته سلاح آلى بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن الوطنى بالإسكندرية ‏من ضبط المدعو عزام ع ش ا سن 25 بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية عسكرية والتي تشتمل علي العديد من القضايا الإرهابية والتخربية التي نتج عنها قتلى ومصابين وتخريب في المنشات العامة والخاصة، ويتزعم خليه إرهابية للتعدى على رجال الشرطة والمنشآت الشرطية والعامة والخاصة بمدينة الإسكندرية بهدف هدم مؤسسات الدولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه و بحوزته (سلاح آلي 39 × 7.62مم و” 63 ” طلقة من ذات العيار).

وبمواجتهه أقر بإشتراكه في تنفيذ الحوادث الإرهابية والتخريبية الآتية، حادث القضية إداري أول المنتزه بشأن إطلاق أعيرة نارية علي نقطة شرطة العصافرة الكائنة بمساكن فيصل التابعة لدائرة قسم أول المنتزه، وحادث القضية إداري قسم ثان المنتزه والمقيدة عسكرية بشأن زرع عبوة ناسفة بشارع مصطفى كامل أمام عزبة إسكوت دائرة قسم ثان المنتزه لاستهداف القول الامنى وتفجيرها نتج عنها وفاة المدعوه سارة رزق احمد علي سن 16 طالبة مقيمه دائرة القسم وإصابة “4″ من المواطنين، وحادث قضية قسم ثان المنتزه المقيدة عسكرية بشأن حادث مقتل العريف ضيف إبراهيم يونس سن 30 من قوة قسم سيدي جابر قائد السيارة رقم ب 16/2296 لوري شرطة حال سيرة بالسيارة قيادته بطريق الطابية دائرة قسم ثان المنتزه لترحيل محكوم علية بإطلاق أعيرة نارية علية والسيارة قيادته باستخدام الاسلحة النارية المضبوطة وإصابته بطلق ناري بالرأس أدي لوفاته في الحال وإحداث تلفيات بسيارة الشرطة، وحادث القضية إداري قسم أول المنتزه المقيدة عسكرية بشأن انفجار قنبلة بجوار قسم شرطة أول المنتزه نتج عنه إصابة “6″ من المواطنين وإتلاف محول الكهرباء الخاص بالقسم وقطع كامل للكابلات الكهربائية وتكسير زجـاج المحل المجـاور للـقسم والسـيـارة رقم 30849 مصر والسـيـارة رقم س ب ع 2754 مصر، وجاري العرض علي النيابة العامة.