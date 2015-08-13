مديرية الصحة بالقليوبية: تطعيم ضباط وأفراد وسجناء أقسام شرطة كإجراء وقائى

أكد مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية على إجراء تطعيمات للضباط والأفراد والسجناء المحبوسين بقسم شرطة أول بنها والقناطر الخيرية وطوخ.

وأوضح المصدر أن التطعيمات تأتى كإجراء وقائى ضد انتشار الأمراض، خاصة مع الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة.

ومن جانبه، أكد اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، على استمرار الحملات على مستوى كافة أقسام الشرطة، لتوفير الرعاية الصحية للنزلاء والتأكد من الالتزام بالعدد المقرر بكل حجز مع توفير التهوية المناسبة للمحبوسين مع مرور مفتشى الصحة بشكل دورى للكشف والاطمئنان على صحة وسلامة المحجوزين.