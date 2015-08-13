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محافظ جنوب سيناء يناقش دعم المراكز المجتمعية لخدمة المواطنين

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محافظ جنوب سيناء يناقش دعم المراكز المجتمعية لخدمة المواطنين محافظ جنوب سيناء يناقش دعم المراكز المجتمعية لخدمة المواطنين
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماع بحضور الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، ومدير عام الشباب والرياضة، والصحة، والدكتور خالد متولى مستشار المحافظ، وذلك بشأن دعم المناطق المهمشة والعشوائية والنائية، التى تحتاج إلى تطويروتقديم الخدمات الحياتية لسكانها بشكل يسير، وأيضا الاهتمام الكبير بذوى الإعاقة وإدماجهم فى المجتمع باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطويعها لخدمة المجتمع وتيسير حياة المواطنين، وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم .

وأكد المحافظ، أن التكلفة التقديرية لهذه الاتفاقية، تبلغ 2,5 مليون جنيه، تتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقابل الدعم التكنولوجى فقط، ومدة العمل بهذه الاتفاقية عامين يمكن مدهما.

وأضاف، أن المحافظة تتحمل توفير المراكز المراد دعمها وتجهيزها هندسيا، واختيار 5 أماكن لتجهيزها كوحدات للعلاج عن بعد، وتتولى المحافظة نفقات تشغيل لوحدات العلاج عن بعد من أجور أطباء، واستشارين، وتكلفة الإنترنت.

وستقوم الوزارة بتجهيز عدد 10 مراكز مجتمعية متكاملة لتدريب شباب المحافظة فنيا على استخدام الحاسب الألى وتوفير برامج محو الأمية، وكذلك برامج ذوى الإعاقة.

كما سيتم من خلال البروتوكول تجهيز 5 وحدات للعلاج عن بعد تكنولوجيا وإمداد إنترنت لهم ، وعمل تدريب متخصص للشباب، من أجل توظيفهم أو حصولهم على فرص عمل مناسبة.

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مصر 365

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