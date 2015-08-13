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ضبط 8 مصانع ملوثة للبيئة تعمل بدون تراخيص بالقليوبية

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ضبط 8 مصانع ملوثة للبيئة تعمل بدون تراخيص بالقليوبية ضبط 8 مصانع ملوثة للبيئة تعمل بدون تراخيص بالقليوبية

>شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، والرقابة التموينية حملة مكبرة على عدة مصانع ومنشآت، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير محاضر لـ8 مصانع لصناعة البلاستيك وتنظيف الأقطان، لعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، وعدم اكتمال سجل الحالة البيئية، وكفاية وسائل التهوية داخل بيئة العمل.

وكشف المهندس جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية، عن استمرار الحملات لمواجهة تلوث البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعاونة للقضاء على مصادر التلوث البيئى، والحد من آثاره السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنظيف الأقطان، لعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، وعدم اكتمال سجل الحالة البيئية، وكفاية وسائل التهوية داخل بيئة العمل.

وكشف المهندس جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية عن استمرار الحملات لمواجهة تلوث البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعاونة للقضاء على مصادر التلوث البيئى، والحد من آثاره السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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مصر 365

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