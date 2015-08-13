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مصرع 40 شخصا بسبب موجة الحر فى السودان

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مصرع 40 شخصا بسبب موجة الحر فى السودان مصرع 40 شخصا بسبب موجة الحر فى السودان
لقى ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى عدة مناطق متفرقة بالسودان، 13 منهم فى منطقة "وادى حلفا " أقصى شمال البلاد.

وذكرت قناة (العربية الحدث) ، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر طبية سودانية، أن معظم المتوفين من كبار وصغار السن والمصابين بأمراض مثل السكر والقلب.

ورجحت المصادر أن يرتفع عدد ضحايا موجة الحر فى السودان إلى أكثر من 100 شخص، خصوصا مع انقطاع الكهرباء فى مدن رئيسية.
>وطالبت السلطات المحلية فى وادى حلفا، المركزية بدعمها بالكوادر الطبية بسبب تفاقم تداعيات ارتفاع درجات الحرارة.
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مصر 365

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