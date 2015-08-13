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مجلس النواب العراقى يصوت على إحالة ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة

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مجلس النواب العراقى يصوت على إحالة ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة مجلس النواب العراقى يصوت على إحالة ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم الخميس، أن مجلس النواب العراقى صوت على إحالة ملفات الفساد من ضمنها ملفات التسليح إلى هيئة النزاهة.

جدير بالذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى رحب بإقرار مجلس النواب فى جمهورية العراق لوثيقة الإصلاح التى قدّمها مجلس الوزراء العراقى برئاسة حيدر العبادى.

وأكد العربى، على أهمية هذه الخطوة التى تأتى تلبيةً لمطالب قطاعات واسعة من الشعب العراقى، مشيداً باستجابة العراقية لهذه المطالب، وبما أعلنه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى من عزم على تكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية والمحاصصة عن مؤسسات الدولة.

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مصر 365

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