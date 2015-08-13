وزير الخارجية اليمنى:عملية "السهم الذهبى" لتحرير صنعاء ستبدأ خلال أيام

أكد وزير الخارجية اليمنى الدكتور رياض ياسين أن عملية السهم الذهبى لتحرير صنعاء، ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع قوات التحالف، مشيرا إلى أن تحرير صنعاء من ميليشيات الحوثى والمخلوع على عبدالله صالح ستستغرق ثمانية أسابيع تقريبا.

وقال ياسين- خلال لقاء مع قناة العربية الإخبارية- إن الحكومة الشرعية ستعود بالكامل إلى عدن خلال أقل من خمسة أشهر، مؤكدا أن المرحلة المقبلة لن تشهد مشاركة الحوثيين فى العملية السياسية إلا بعد قبول قرار الحكومة بنزع السلاح والتخلى عن إيران.

وطالب وزير الخارجية اليمنى المجتمع الدولى بمحاكمة الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، بسبب الجرائم المرتكبة ضد المدنيين فى اليمن، مشيرا إلى أن المقاومة الشعبية لديها أسرى من الحرس الثورى الإيرانى كانوا يقاتلون إلى جانب قوات الحوثيين والمخلوع صالح ضد المقاومة الشعبية.

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