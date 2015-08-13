5 نصائح للحفاظ على صحة أطفالك فى الموجة الحارة أهمها الرضاعة والاستحمام

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وكثرة حالات الموت، تحذر وزارة الصحة من نزول الأطفال فى هذا الطقس الصعب، وذلك تجنبا لحدوث أى مضاعفات لهم أو تعرضهم لخطر ضربات الشمس.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى مصطفى راشد، استشارى طب الأطفال، ومدير مستشفى الهرم، أن الأطفال درجة تحملهم أقل من الأشخاص البالغين، ولهذا أكدت وزارة الصحة أثناء إصدارها للعديد من الإرشادات الخاصة بارتفاع حرارة الطقس بضرورة توخى الحذر بالنسبة للأطفال.

ويقدم استشارى طب الأطفال ومدير مستشفى الهرم، بعض النصائح المهمة لحماية الأطفال من ارتفاع درجة حرارة الطقس، ومنها:

>1- لو طفلك رضيع، اكثرى من إرضاعه بالرضاعة الطبيعية، وذلك لأن الرضاعة الطبيعية تنظم نسبة حرارة جسمه، فتجعله أكثر قدرة على تحمل الحرارة.

>2- تجنبى جلوسهم فى الأماكن غير جيدة التهوية، وشديدة الحرارة.

>3- ينصح باستحمام طفلك الرضيع مرة فى اليوم، و طفلك بعد مرور عامه الأول من مرتين إلى 3، بماء فاتر.

>4- عدم نزولهم فى الشارع منعا باتا أثناء النهار، أى من الساعة الـ11 صباحا إلى 6 مساءً.

>5- شرب الأطفال الكثير من السوائل كالماء أو العصائر الطبيعية.

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