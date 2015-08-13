زودى قدرتك الإنجابية وهرمونات أنوثتك بالعيش الأسمر والقمح والشوفان

اضطراب هرمون الأنوثة لدى المرأة من أهم الأسباب التى تؤثر سلبًا على فرصها الإنجابية، وانتظام عملية التبويض لديها، وغالبًا ما تعتمد النساء على تناول العلاجات الهرمونية لتنظيم نسبة هرمون الأنوثة بأجسادهن.

فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، أن تناول أنواع معينة من الغذاء، قد يعد عاملًا مساعدًا ومهمًا فى تنظيم نسب هرمون الأنوثة بالجسم، وأهم تلك الأطعمة هى الغنية بفيتامين ب 6 وفيتامين سى.

ويوضح الدكتور خالد أن نقص فيتامين ب 6 يعد من الأسباب المباشرة لنقص هرمون الأنوثة بالجسم، فى حين يمثل الحصول على النسبة المطلوبة من هذا الفيتامين عاملًا مهمًا فى انتظام نسب هرمون الأنوثة.

ويمكن الحصول على فيتامين ب 6 من خلال الحرص على تناول أنواع معينة من الطعام يأتى على رأسها الحبوب الكاملة كالشوفان والقمح والخبز الأسمر واللحوم الحمراء والمكسرات والمأكولات البحرية والفاصوليا بنوعيها والخضراوات الورقية.

أما عن الدور الذى يلعبه فيتامين (سى) فى تنظيم نسبة هرمون الأنوثة فهو تبعًا لرأى خالد يساعد على زيادة إنتاج هرمون البروجسترون بصورة فعالة وخاصة لدى النساء اللاتى يعانين من الأمراض المسببة لنقص هذا الهرمون.