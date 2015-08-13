أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

زودى قدرتك الإنجابية وهرمونات أنوثتك بالعيش الأسمر والقمح والشوفان

Google+ Print
زودى قدرتك الإنجابية وهرمونات أنوثتك بالعيش الأسمر والقمح والشوفان زودى قدرتك الإنجابية وهرمونات أنوثتك بالعيش الأسمر والقمح والشوفان
اضطراب هرمون الأنوثة لدى المرأة من أهم الأسباب التى تؤثر سلبًا على فرصها الإنجابية، وانتظام عملية التبويض لديها، وغالبًا ما تعتمد النساء على تناول العلاجات الهرمونية لتنظيم نسبة هرمون الأنوثة بأجسادهن.

فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، أن تناول أنواع معينة من الغذاء، قد يعد عاملًا مساعدًا ومهمًا فى تنظيم نسب هرمون الأنوثة بالجسم، وأهم تلك الأطعمة هى الغنية بفيتامين ب 6 وفيتامين سى.

ويوضح الدكتور خالد أن نقص فيتامين ب 6 يعد من الأسباب المباشرة لنقص هرمون الأنوثة بالجسم، فى حين يمثل الحصول على النسبة المطلوبة من هذا الفيتامين عاملًا مهمًا فى انتظام نسب هرمون الأنوثة.

ويمكن الحصول على فيتامين ب 6 من خلال الحرص على تناول أنواع معينة من الطعام يأتى على رأسها الحبوب الكاملة كالشوفان والقمح والخبز الأسمر واللحوم الحمراء والمكسرات والمأكولات البحرية والفاصوليا بنوعيها والخضراوات الورقية.

أما عن الدور الذى يلعبه فيتامين (سى) فى تنظيم نسبة هرمون الأنوثة فهو تبعًا لرأى خالد يساعد على زيادة إنتاج هرمون البروجسترون بصورة فعالة وخاصة لدى النساء اللاتى يعانين من الأمراض المسببة لنقص هذا الهرمون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365