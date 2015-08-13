لصحة أسنانك والتخلص من رائحة الفم.. دوس فى الخضار والفاكهة

الخضروات والفاكهة على الدوام هما كلمة سر الحياة الصحية، لما لهما من فوائد عديدة، لاحتوائهما على الكثير من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم بشكل عام، وصحة البشرة والمعدة والأسنان بصفة خاصة.>أكدت الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الفاكهة والخضروات بصفة مستمرة فعل صحى يجب أن يصبح عادة غذائية لدى الجميع فى كل الوجبات اليومية وبصفة مستمرة.

وتابعت سمر أن الفواكه والخضروات تحتويان على الكثير من الفيتامينات والأملاح المفيدة، والتى تفيد الجسم بشكل عام، وتساعد على التمتع بصحة جيدة للفم والأسنان، لأنها تحتوى على الكثير من الفيتامينات كفيتامين سى الشهير.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن الفاكهة والخضروات لهما الكثير من الفوائد لصحة الفم، منها الحفاظ على رائحته عطره وجميلة لسهولة هضمها، كما انها تقوى من الأسنان وصلابتها، واحتوائها على الفيتامينات يساعد على الوقاية من التهابات اللثة ومشكلات الأسنان.