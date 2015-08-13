أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لصحة أسنانك والتخلص من رائحة الفم.. دوس فى الخضار والفاكهة

Google+ Print
لصحة أسنانك والتخلص من رائحة الفم.. دوس فى الخضار والفاكهة لصحة أسنانك والتخلص من رائحة الفم.. دوس فى الخضار والفاكهة
الخضروات والفاكهة على الدوام هما كلمة سر الحياة الصحية، لما لهما من فوائد عديدة، لاحتوائهما على الكثير من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم بشكل عام، وصحة البشرة والمعدة والأسنان بصفة خاصة.
>أكدت الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الفاكهة والخضروات بصفة مستمرة فعل صحى يجب أن يصبح عادة غذائية لدى الجميع فى كل الوجبات اليومية وبصفة مستمرة.

وتابعت سمر أن الفواكه والخضروات تحتويان على الكثير من الفيتامينات والأملاح المفيدة، والتى تفيد الجسم بشكل عام، وتساعد على التمتع بصحة جيدة للفم والأسنان، لأنها تحتوى على الكثير من الفيتامينات كفيتامين سى الشهير.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن الفاكهة والخضروات لهما الكثير من الفوائد لصحة الفم، منها الحفاظ على رائحته عطره وجميلة لسهولة هضمها، كما انها تقوى من الأسنان وصلابتها، واحتوائها على الفيتامينات يساعد على الوقاية من التهابات اللثة ومشكلات الأسنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365