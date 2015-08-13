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الرضاعة الطبيعية تخلصك من 70 سعرًا حراريًا

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الرضاعة الطبيعية تخلصك من 70 سعرًا حراريًا الرضاعة الطبيعية تخلصك من 70 سعرًا حراريًا
بالرغم من فرحة أى امرأة بالحمل والولادة، ومجيء ضيف جديد للأسرة وهو المولود، إلا أنها تشعر بالمعاناة بسبب زيادة الوزن التى تشعر بها بعد الولادة.

وحول هذا يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أنه عند الولادة تفقد المرأة ما بين 5 إلى 8 كيلو، نتيجة نزول الجنين والماء والمشيمة، ولكنها تظل تشعر بالسمنة، وتبحث عن أفضل الطرق للقضاء عليها.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الرضاعة الطبيعية تساهم فى القضاء على السمنة بشكل ملحوظ،لأنها تعتبر مجهودًا تبذله الأم، ويفقدها الكثير من السعرات الحرارية التى تساهم فى تخلصها من وزنها الزائد.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن كل 100 مل من الحليب الذى يرضعه طفلك يحتوى على 70 وحدة حرارية، وهذا يساهم فى حرق المتراكمة فى جسمك، ولذلك فكلما ارضعتى طفلك، فقدتى وزنك.

وينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تجنب اتباع الأنظمة الغذائية القاسية حتى لا تفقدى القدرة على الرضاعة، ويمكنك اتباع الأنظمة الغذائية المتزنة والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، مع المشى يوميًا لمدة نصف ساعة.

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مصر 365

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