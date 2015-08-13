القبض على عاطل بحوزته 3 بنادق آلية وذخائر بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل وبحوزته أسلحة نارية داخل مسكنه فى حلوان، والذى اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان معلومات مفادها أن "حاتم طارق محمود"، 28 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 3086/2012م حلوان "سلاح بدون ترخيص" يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص داخل مسكنه بقصد الاتجار.

وعلى الفور وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من رجال مباحث القسم من ضبطه وعثر بمسكنه على 3 أسلحة نارية عبارة عن (3 بنادق آلية عيار 7.62×39 مم)، وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها بالإضافة إلى 33 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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