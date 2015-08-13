ضبط 10 أجنبيات بالغردقة لعملهن بالمنشآت السياحة بدون تصريح

ألقت مباحث شرطة السياحة بالبحر الأحمر، مساء أمس الأربعاء، القبض على 10 أجنبيات أغلبهن روسيات لعملهن فى المنشآت السياحية بالغردقة بدون تصريح ومخالفتهن شروط الإقامة وتحررت المحاضر اللازمة ضد الأجنبيات والمنشآت المخالفة.

كانت قد شنت شرطة السياحة بالبحر الأحمر حملة أمنية بالتفتيش على عدد من المنشآت السياحية، والبازارات لضبط مخالفات تشغيل العمالة الأجنبية وتم ضبط 10 أجنبيات أغلبهن من الجنسية الروسية يعملن بالمخالفة للقانون ودون الحصول على تصريح، وتم تحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.