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مستشفى حميات سوهاج: 6 حالات وفاة و15 مصابا بضربات الشمس حتى الآن

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مستشفى حميات سوهاج: 6 حالات وفاة و15 مصابا بضربات الشمس حتى الآن مستشفى حميات سوهاج: 6 حالات وفاة و15 مصابا بضربات الشمس حتى الآن
قال الدكتور محمد المعتصم وكيل مستشفى الحميات بسوهاج، إن عدد الوفيات حتى الآن بسبب ضربات الشمس بالمحافظة، بلغ 6 حالات و15 مصابا، وهم يتلقون العلاج داخل المستشفى .

وحذر وكيل مستشفى الحميات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس، ونصح بعدم السير فى فترة الظهيرة وشرب السوائل، مطالبا المواطنين بالتوجه إلى المستشفى فورا فى حالة تعرضهم لضربة شمس، موضحًا أن أعراضها تتمثل فى ارتفاع شديد فى درجة الحرارة الجسم وجفاف الجلد واضطراب الوعى.

كما تفقد الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة، حالات المصابين فى مستشفى الحميات للاطمئنان عليهم وبصحبته الدكتور صلاح القضابى وكيل مديرية الصحة .

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