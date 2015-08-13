"مفوضى الدولة" توصى بحق المرأة العاملة فى الإجازة لرعاية طفلها 3 مرات

أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة بالإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور عادل فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، بإرساء مبدأ قانونى جديد لصالح الأم المصرية والطفل، وأجازت لها الحصول على إجازة لرعاية طفلها ولو كان وحيدا دون أخوة 3 مرات طوال حياتها الوظيفية دون ارتباط بعدد الأطفال.

وحظر الحكم الصادر على المحافظين التعرض للحقوق الدستورية للمرأة فى مجال رعاية الطفل، وأوصت بإلغاء قرار محافظ السويس بإنهاء خدمة إحدى الطبيبات لطلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلتها الثالثة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها.

وألزم الحكم محافظ السويس بتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى باعتبار أنه لا يجوز له تعطيل الحق الدستورى المقرر للمرأة لرعاية الطفل وألزمت المحافظ بالمصروفات.

وأكدت المحكمة أن توقيت اختيار إجازة رعاية الطفل يرجع فقط للأم وحدها باعتبار القائمة على أمر تربية الأطفال وتقرير مدى حاجتهم الفعلية لها منذ الولادة حتى مرحلة الثانوية العامة قبل بلوغهم الثامنة عشر، كما لا يجوز للمحافظ الحلول محل الأم فى اختيار وقت الحصول على تلك الإجازة، وليس له أدنى اختصاص فيه إلا يكون ذلك تغولا على حقوق الأسر وأدق خصوصياتهم وتعنتا ضد الأمهات العاملات وهو ما يؤثر سلبا على الأسلوب التربوى للأطفال.