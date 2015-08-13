داعش يزعم اختراق حسابات أشخاص بالخارجية الأمريكية..ويهدد:سنضرب أعناقكم

تفاصيل الاختراق الجديد

نشر حساب على موقع تويتر تابع لأحد أفراد الدولة الإسلامية "داعش" وثائق يزعم أنها تشمل أسماء وعناوين البريد الإلكترونى وكلمات المرور لمئات من العاملين فى وزارة الخارجية الأمريكية وموظفى المجلس المحلى، وحث الحساب الإرهابيين التابعين لهم بتنفيذ هجمات ضد هؤلاء الأشخاص.

تظهر الوثائق التى نشرها "داعش" على موقع تويتر عددًا من الشخصيات فى الولايات المتحدة الأمريكية المدرجة ضمن القوات الجوية ومشاة البحرية ووكالة ناسا وهيئة ميناء نيويورك ونيو جيرسى، وتظهر المعلومات أن تنظيم الدولة الإسلامية شن هجمات إلكترونية كبيرة على هيئات حكومية بعينها.

معلومات عن الحساب

>ووفقا لموقع skynews البريطانى، الحساب الذى سرب المعلومات تابع لمجند أسترالى داعم لـ"داعش" يدعى "نيل براكاش"، وعلى الرغم من أنه تم إغلاق الحساب أكثر من مرة إلا أنه يعاد نشرها من حسابات أخرى، مع نشر رسالة تهديد للعالم الغربى.>نص الرسالة الموجهة للغرب>وفى الجزء العلوى من الوثائق المنشورة تقول: "يا صليبيين، كلما واصلتم عدوانكم ضد الدولة الإسلامية وواصلتم شن هجماتكم ضد المسلمين، اعلموا أننا داخل رسائل البريد الإلكترونى وأنظمة الكمبيوتر الخاصة بكم، ويمكننا مشاهدة وتسجيل كافة خطواتكم، كما لدينا الأسماء والعناوين الخاصة بكم، وكل هذه البيانات السرية يتم نقلها لجنود الخلافة، الذين سيضربوا أعناقكم فى أراضيكم لذلك عليكم الانتظار، ونحن أيضا سننتظر".



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