صحة أسيوط: 6 وفيات حتى الآن بمستشفى الحميات بسبب ضربات الشمس

تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، مستشفى الحميات بحى غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على حالة المرضى المصابين بالإجهاد الحرارى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد ومتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفى، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وبدأ المحافظ جولته بزيارة عدد من المرضى للاطمئنان عليهم واستمع إلى طلباتهم وأعطى تعليماته للأطباء بتلبية رغبات المرضى من الرعاية الصحية، ثم تفقد العمل داخل أقسام الاستقبال والأشعة والعناية وغرف ضربات الشمس بالمستشفى، مطالباً بضرورة توفير العناية اللازمة للحالات التى تستقبلها المستشفى من داخل المحافظة أو من المحافظات المجاورة وعمل تقرير يومى بالحالات التى تستقبلها المستشفى يومياً وموقفها الصحى.

وأكد الدكتور أحمد أنور وكيل الوزارة، أن مستشفى حميات أسيوط استقبلت 48 حالة مصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس بداية من أول أغسطس الجارى، معظمهم من كبار السن وتوفيت 3 حالات منهم أول أمس وارتفع العدد اليوم إلى 6 حالات، نتيجة إصابتهم بالإجهاد الحرارى الحاد منهم، موسى أحمد درويش 78 سنة قادم من محافظة الوادى الجديد ونعيمة سيد بخيت 94 سنة، وحسنى محمد مصطفى الشريف 62 سنة مقيمان بمدينة أسيوط، وبقاء حالات أخرى داخل المستشفى تتلقى العلاج وشفاء باقى الحالات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن مستشفى الحميات بمدينة أسيوط يحتوى على 268 سريرا يتم تشغيلهم طبقاً لمعايير الجودة مع استمرار عمليات رفع كفاءة أقسام المستشفى وتطوير باقى الأقسام لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

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