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تشييع جنازة أمين الشرطة شهيد الإرهاب بالفيوم

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تشييع جنازة أمين الشرطة شهيد الإرهاب بالفيوم تشييع جنازة أمين الشرطة شهيد الإرهاب بالفيوم
شيع الآلاف من أبناء قرية أبو كساة بمركز إبشواى بالفيوم جنازة أمين الشرطة مصطفى محمد أيوب 36 سنة ضحية الإرهاب الذى استشهد أمس بعدما استهدفه إرهابيون مسلحون وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية أثناء عودته من عمله إلى منزله.

وقام الأهالى بتأدية صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد القرية وشيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن وهتافات تندد بالإرهاب.

تعود الواقعة إلى مساء أمس عندما تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم إخطارا من مستشفى الفيوم العام أن مستشفى الفيوم العام بوصول أمين شرطة مصاب يدعى مصطفى محمد أيوب 36 سنة مصاب بطلق نارى فى الجانب والذراع، وتبين أنه يعمل بشرطة السياحة، وأن مجهولين مسلحين استهدفوه وأطلقوا عليه النيران أثناء عودته لمنزله بقرية سنرو القبلية بمركز إبشواى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه بغرفة العمليات بمستشفى الفيوم العام.

يذكر أن أمين الشرطة الشهيد متزوج ولديه 3 أبناء وهم أحمد 13 سنة ومحمد 11 سنة وجنى 3 سنوات ووالديه متوفيان ويعمل على الحاسب الآلى بشرطة السياحة، وأن عمله ليس فيه تعاملات مباشرة مع الجمهور.

وقال أهالى القرية إن أمين الشرطة الشهيد (كان فى حاله)، ولم يكن يعرف سوى عمله ومنزله ولا يرونه فى أى مكان آخر، وكان يحبه جميع أهالى قريته.

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مصر 365