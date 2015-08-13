بالصور..رفع كفاءة شارع نافع بالسلام 2 فى السويس بتكلفة 5 ملايين جنيه

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس بجولة لمدينة السلام2 بحى عتاقة، لتفقد شارع نافع الذ ى يفصل بين مدينة السلام 2 ومدينة النور، ويربط بين طريق مصر إيران بطريق مصر السويس بداية من مسجد إبراهيم نافع وينتهى عند مدينة الحرية بطول 2.2كم وبعرض 10 أمتار وبتكلفة تقدر بـ 5 ملايين جنيه.

وكان المحافظ قد أعطى تعليماته لمديرية الطرق برفع كفاءة هذا الشارع ليربط المنطقة بالمدن السكنية الجديدة وطريق محمد حمام وشارع محمود الشرقاوى وشارع عبد الرحمن الأبنودى ومدن الشهداء والنهضة واليسر وأحد والرحاب والتوفيق بحى عتاقة، حيث رافق المحافظ فى الجولة المهندسة منى السويفى مدير عام الطرق والنقل.



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