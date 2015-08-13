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وصول 6500 طن بوتاجاز و300 سيارة لموانئ السويس

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وصول 6500 طن بوتاجاز و300 سيارة لموانئ السويس وصول 6500 طن بوتاجاز و300 سيارة لموانئ السويس
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات بالسويس يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق سفينة على متنها 300 سيارة قادمة من ميناء جدة، ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة ليوسياس وعلى متنها 25 ألفا و719 طن ويت نخيل قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويشهد ميناء السخنة اليوم مغادرة السفينة APL اوستريا وعلى متنها 1000 حاوية متجهة إلى العقبة وذلك بعد تفريغ 1100 حاوية، كما تغادر السفينة MSC مارتينا وعلى متنها 36 حاوية 20 قدما و117 حاوية 40 قدما متجهة إلى وذلك بعد تفريغ 116 حاوية 20 قدما و57 حاوية 40 قدما بوزن 3897 طنا.

يشهد ميناء الغردقة اليوم استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 805 ركاب و98 سيارة و18 تريلا، كما غادرت الميناء وعلى متنها 54 راكبا و8 سيارات و1 براد متجهة إلى ضبا.

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مصر 365

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