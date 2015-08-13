إحباط محاولة 19 شخصا للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر الإسكندرية

ورد لقسم باب شرقى المحضر المحرر بمعرفة ضباط مخابرات حرس الحدود، بضبط عدد "19" شخصا {14 صوماليا – 3 إرتريا – 2 جزر القمر} أثناء تواجدهم بشاطئ كامب شيزار دائرة القسم فى طريقهم لاستقلال إحدى العائمات للسفر إلى دولة إيطاليا "هجرة غير شرعية".إعلان - Ads إعلان - Ads
كلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد شخصية القائمين على تسفيرهم وضبطهما- قيدت الواقعة إدارى قسم باب شرق وجار العرض على النيابة.
بمناقشتهم قرروا أن القائمين على تسفيرهم كل من المدعو فيصل والمدعو أبو يحيى " لا يعلمون باقى بياناتهما " نظير مبلغ 3000 دولار لكل منهم.
كلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد شخصية القائمين على تسفيرهم وضبطهما- قيدت الواقعة إدارى قسم باب شرق وجار العرض على النيابة.
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