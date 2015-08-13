إحباط محاولة 19 شخصا للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر الإسكندرية

ورد لقسم باب شرقى المحضر المحرر بمعرفة ضباط مخابرات حرس الحدود، بضبط عدد "19" شخصا {14 صوماليا – 3 إرتريا – 2 جزر القمر} أثناء تواجدهم بشاطئ كامب شيزار دائرة القسم فى طريقهم لاستقلال إحدى العائمات للسفر إلى دولة إيطاليا "هجرة غير شرعية".

بمناقشتهم قرروا أن القائمين على تسفيرهم كل من المدعو فيصل والمدعو أبو يحيى " لا يعلمون باقى بياناتهما " نظير مبلغ 3000 دولار لكل منهم.

كلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد شخصية القائمين على تسفيرهم وضبطهما- قيدت الواقعة إدارى قسم باب شرق وجار العرض على النيابة.

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