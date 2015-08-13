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وزير النقل يقرر إجراء كشف مخدرات على العاملين بالسكة الحديد والمترو

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وزير النقل يقرر إجراء كشف مخدرات على العاملين بالسكة الحديد والمترو وزير النقل يقرر إجراء كشف مخدرات على العاملين بالسكة الحديد والمترو
قرر المهندس هانى ضاحى وزير النقل، إجراء كشف عشوائى على طوائف التشغيل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، للتأكد من عدم تعاطيهم مخدرات، وذلك حرصاً على سلامة الركاب.

وقال اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق علاج ومكافحة الإدمان، لإجراء كشف مخدرات على جميع طوائف التشغيل، وذلك حرصًا على سلامة القطارات التى يقومون بتشغيلها.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم إجراء كشف عشوائى لنحو 200 عامل يوميًا من خلال المركز الطبى لسكك حديد وصندوق علاج ومكافحة الإدمان، وذلك بجانب الفحوصات الدورية التى يتم إجراؤها.

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