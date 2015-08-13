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وزير الاتصالات: لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن حريق سنترال العتبة

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وزير الاتصالات: لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن حريق سنترال العتبة وزير الاتصالات: لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن حريق سنترال العتبة
قال وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، إنه أمر بتشكيل لجنة فنية للقيام بعملية حصر تلفيات سنترال العتبة، الناتجة عن الحريق الذى اندلع مساء أمس الأربعاء، بالطوابق الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر.

جاء ذلك فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال تواجده فى موقع حريق سنترال العتبة، على خلفية سؤاله عن الخسائر التى تكبدتها الدولة جراء الحريق الذى دمر محتويات المبنى، موضحاً أن عملية حصر الخسائر التى نتجت عن الحادث، وتلفيات المبنى وأجهزة السنترال، ستبدأ فور انتهاء أعمال التبريد من قبل قوات الحماية المدنية.

يشار إلى أن وزير الاتصالات حضر إلى موقع سنترال العتبة، برفقة رئيس الشركة المصرية للاتصالات، لمتابعة الحريق الذى اندلع الساعات الماضية، وجهود الحماية المدنية فى إخماد النيران.

النيابة العامة تفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات حريق سنترال العتبة
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انتهاء عمليات التبريد بعد السيطرة على حريق سنترال العتبة
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