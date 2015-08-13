انقطاع المياه غدا عن القاهرة الجديدة 12 ساعة لتركيب خط جديد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه عن مناطق التجمع الأول والرحاب 1 و2>والتجمع الخامس وإسكان الشباب بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة الثانية ظهر غد الجمعة، وذلك نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل خط المياه الجديد قطر 1000مم من رافع 2 بالعبور إلى رافع 3 بالهايكستب لتحسين الخدمة بالمدينة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصانع الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة.