أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انقطاع المياه غدا عن القاهرة الجديدة 12 ساعة لتركيب خط جديد

Google+ Print
انقطاع المياه غدا عن القاهرة الجديدة 12 ساعة لتركيب خط جديد انقطاع المياه غدا عن القاهرة الجديدة 12 ساعة لتركيب خط جديد
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه عن مناطق التجمع الأول والرحاب 1 و2
>والتجمع الخامس وإسكان الشباب بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة الثانية ظهر غد الجمعة، وذلك نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل خط المياه الجديد قطر 1000مم من رافع 2 بالعبور إلى رافع 3 بالهايكستب لتحسين الخدمة بالمدينة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصانع الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365