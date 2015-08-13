وزارة التعليم: 22 أغسطس صدور قرار تعيين الـ"30 ألف معلم"

حددت وزارة التربية والتعليم 22 أغسطس الجارى، موعد إعلان أسماء الـ"30 ألف معلم"، وصدور القرار الوزارى الخاص بالأسماء التى تم اختيارها بشكل نهائى بعد مراجعة البيانات من قبل المديريات التعليمية والجامعات.

كما بدأت الوزارة اليوم توفيق أوضاع المسكنين خارج محافظاتهم من المتقدمين من ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وحتى السبت 15 أغسطس، على أن يتم توفيق أوضاع المعلمين المتقدمين الأحد المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ بدل الاغتراب الإلكترونى للمتقدمين الثلاثاء المقبل.

وأعلنت الوزارة عن مجموعة إجراءات خاصة بتقليل بدل الاغتراب، حيث أوضحت أنه فى حالة ظهور رسالة عدم توفير البديل فى محافظة الرغبة لكم، للمتقدم أن يتبع الخطوات الآتية.

1ـ يمكنك تغيير محافظة الرغبة ثم الحفظ وفى حالة توفر بديل متوافق يظهر لك زر "توفيق البديل" باللون الأخضر.

>2ـ اضغط على زر "توفيق البديل" ليظهر أمامكم أسماء البدلاء المتوافقين على نفس التخصص.

>3ـ يمكنك اختيار أحد البدلاء.

>4ـ اضغط على زر "حفظ" مرتين لتأكيد إنهاء عملية البدل.

>5ـ تظهر أمامكم صفحة "الربط بين البدلاء".

وقالت الوزارة فى بيان لها إنه عملا على تحقيق الاستقرار الأسرى والوظيفى، وبعد انتهاء المديريات التعليمية من فحص وتدقيق مسوغات التعاقد التى تقدموا بها، تؤكد الوزارة أنه تم تنفيذ عدد (1750) حالة تقليل اغتراب وتم توفيق بدل لهم.

ووجهت الوزارة رسالة طمأنة للمتقدمين لبعض التخصصات التى تم حجبها عند إعلان الترتيب النهائى فى 31-5-2015 ( كهرباء – إصلاح وصيانة معدات كهربية )، أنه تقرر أن يعقد لهم اختبار يوم الأحد 23 أغسطس الجارى، وسوف يعلن على موقع الوزارة الإلكترونى فى وقت لاحق جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

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