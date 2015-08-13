نقيب الصحفيين يناقش اليوم مع "محلب" مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

يعرض يحيى قلاش، نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين اليوم الخميس، خلال لقائه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء 3 ملفات هامة، من بينهم ملف الحريات وتيسير عمل الصحفيين وتوفير الرعاية الطبية والصحية للصحفيين المحبوسين، بالإضافة إلى ملف تحسين خدمات المقدمة للصحفيين وحاجة مبنى النقابة لصيانة عاجلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما يعرض مجلس النقابة ما انتهت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الإعلامية من إعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وسيتم تسليمه لرئيس الحكومة الأسبوع المقبل للاطلاع عليه وإقراره.