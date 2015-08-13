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نقيب الصحفيين يناقش اليوم مع "محلب" مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

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نقيب الصحفيين يناقش اليوم مع "محلب" مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام نقيب الصحفيين يناقش اليوم مع "محلب" مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
يعرض يحيى قلاش، نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين اليوم الخميس، خلال لقائه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء 3 ملفات هامة، من بينهم ملف الحريات وتيسير عمل الصحفيين وتوفير الرعاية الطبية والصحية للصحفيين المحبوسين، بالإضافة إلى ملف تحسين خدمات المقدمة للصحفيين وحاجة مبنى النقابة لصيانة عاجلة.

كما يعرض مجلس النقابة ما انتهت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الإعلامية من إعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وسيتم تسليمه لرئيس الأسبوع المقبل للاطلاع عليه وإقراره.

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مصر 365

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