انبعاث أدخنة كثيفة من الجزء العلوى بمبنى سنترال العتبة المحترق

انبعثت أدخنة كثيفة بالجزء العلوى من حريق مبنى سنترال العتبة بمنطقة الموسكى، وذلك بعدما تمت السيطرة على الحريق، ويقوم رجال الدفاع المدنى بالقاهرة بعد الاستعانة بخزان استراتيجى بمحاولة إخماد تلك الأدخنة تحسبا لاندلاع النيران مرة أخرى.

كان اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق ضخم بمبنى المصرية للاتصالات بالعتبة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

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