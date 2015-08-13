أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انبعاث أدخنة كثيفة من الجزء العلوى بمبنى سنترال العتبة المحترق

Google+ Print
انبعاث أدخنة كثيفة من الجزء العلوى بمبنى سنترال العتبة المحترق انبعاث أدخنة كثيفة من الجزء العلوى بمبنى سنترال العتبة المحترق
انبعثت أدخنة كثيفة بالجزء العلوى من حريق مبنى سنترال العتبة بمنطقة الموسكى، وذلك بعدما تمت السيطرة على الحريق، ويقوم رجال الدفاع المدنى بالقاهرة بعد الاستعانة بخزان استراتيجى بمحاولة إخماد تلك الأدخنة تحسبا لاندلاع النيران مرة أخرى.

كان اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق ضخم بمبنى المصرية للاتصالات بالعتبة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365