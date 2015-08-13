ضبط متهمة فى 3 قضايا مخدرات بحوزتها 159 لفافة أفيون بالغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط متهمة فى قضايا مخدرات وبحوزتها كمية كبيرة من مادة الأفيون المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد هشام الأمير معاون أول مباحث قسم شرطة ثان الغردقة يفيد تمكن النقيبان محمد خشبة ويوسف عبد الفتاح من ضبط "أمل. م. ه.م" 33 سنة وسابق ضبطها فى عدد 3 قضايا مخدرات وآداب عامة، وذلك بمنطقة الكورنيش أمام شاطئ السواقى وبحوزتها 159 لفافة من الأفيون المخدر ومبلغ مالى وقدره 110 جنيهات وهاتف محمول.

وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال والمبلغ المالى حصيلة البيع.