التضامن الاجتماعى بأسوان: 26أسرة متضررة فى كارثة غرق"بركة الدماس" بالصرف

انتهت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أمس الأربعاء، من حصر المنكوبين فى كارثة غرق منطقة بركة الدماس بمياه الصرف الصحى، نتيجة توقف طلمبات محطة الصرف عقب انقطاع الكهرباء عن المحطة وتعطل المولد الكهربائى.

وأكد إبراهيم جاد الرب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن لجنة إغاثة المنكوبين أثناء الكوارث، والتى تم تشكيلها بقرار من اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وتوجيهات من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حددت مبلغ 5 آلاف جنيه، إعانة عاجلة سيتم صرفها لكل أسرة متضررة من الكارثة، خلال أسبوع واحد فقط، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن الحصر انتهى إلى وجود 26 أسرة متضررة من كارثة الصرف بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، و6 محلات ما بين ورش فنية ومحال تجارية وغيرها.

وأشار جاد الرب، إلى أنه طبقاً للقرار رقم 343 لسنة 2012، والخاص بالكوارث والنكبات، فقد تم صرف مبلغ 100 جنيه على سبيل الإعاشة لكل فرد متضرر، بالإضافة إلى صرف مبلغ 300 جنيه لكل أسرة وصاحب محل متضرر، وذلك على سبيل مساعدة مالية من المؤسسة العامة للتكافل (معونة الشتاء) بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وأيضاً تم صرف بطاطين لكل فرد من المتضررين.

جاء ذلك بعد يوم واحد من زيارة المهندسة جيهان عبد المنعم، معاون رئيس الوزراء، لمحافظة أسوان، بناء على تكليف من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتنسيق بين الجهات المعنية لاحتواء كارثة الصرف الصحى التى أغرقت منطقة بركة الدماس بالتعاون مع مصطفى يسرى محافظ أسوان.

وتابعت أعمال شفط وسحب المياه من المنازل والورش والمحلات المتضررة التى غمرتها مياه الصرف الصحى بسبب تعطل ماكينات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحى بمحطة الدماس، ما أدى إلى تسرب مياه الصرف إلى المنازل، حيث قامت سيارات ومعدات الحماية المدنية وسيارات الكسح بسحب مياه الصرف الصحى بجانب جهود القوات المسلحة التى ساهمت فى رفع المعاناة عن الأهالى.

وفى السياق ذاته، تم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى بعمل حصر فورى لكل المنازل والمحلات المتضررة من مياه الصرف الصحى، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض بعد قيام أصحاب هذه المنازل والمحلات بتحرير محاضر شرطية لتأكيد حقوقهم فى الحصول على هذه التعويضات سواء كانت مادية أو عينية، كما تم تكليف شركة مياه الشرب بأسوان باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى أسرع وقت ممكن لإصلاح الأعطال بمحطة الدماس.