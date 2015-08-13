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إزالة 464 حالة تعد وضبط 21 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة

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إزالة 464 حالة تعد وضبط 21 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة إزالة 464 حالة تعد وضبط 21 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عزيز إدوارد، نائب مديرأمن البحيرة، من ضبط 21 قضية تموين متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة، حيث أسفرت الحملة فى مجال المرافق العامة، تـم إزالة 464 حالة إشغال ثابتة ومتحركة، فى مجال القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية متنوعة منها 3 قضايـا غش تجــارى، و6 قضايا عرض لحوم سلع مجهولة المصدر، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، 9 قضايا عـدم الإعــلان عـــن الأســعــار.

فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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