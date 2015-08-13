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العثور على عبوة هيكلية خلف الإدارة التعليمية بحوش عيسى بالبحيرة

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العثور على عبوة هيكلية خلف الإدارة التعليمية بحوش عيسى بالبحيرة العثور على عبوة هيكلية خلف الإدارة التعليمية بحوش عيسى بالبحيرة
تمكن قبل قليل رجال الحماية المدنية بالبحيرة، من تفكيك قنبلة هيكلية تم زرعها خلف الإدارة التعليمية بمدينة حوش عيسى بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية، يفيد بعثورالأهالى على جسم غريب خلف الإدارة التعليمية بمدينة حوش عيسى، انتقل على الفور خبراء المفرقعات برئاسة المقدم ياسر سلام، وتبين أن العبوة عبارة عن 2 ماسورة بلاستيك 6 بوصة وملفوف عليهما شيكرتون ومعلق بهما تليفون بدون بطارية، تم التعامل معها وإبطالها، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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