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ضبط 7.800 طن أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

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ضبط 7.800 طن أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ضبط 7.800 طن أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "قائد السيارة رقم ب ن س 7614 لحيازته كمية ( 7.800) طن أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 5334/2015 جنح مركز بدر.

كما تم ضبط صاحب مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" وبحوزته أدوات التصنيع، و200 كرتونة فارغة وتحرر المحضر 14901/2015 جنح مركز إيتاى البارود.

وتم ضبط صاحب مكتبة لحيازته 65 صاروخ ألعاب نارية محظورة وتحرر المحضر 14892/2015 جنح مركز إيتاى البارود.

وأخيرا تم ضبط صاحب مكتبة لحيازته 3600 طلقة خرز أطفال وتحرر المحضر 14902/2015 جنح مركز إيتاى البارود.

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مصر 365

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