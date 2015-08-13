بالصور.. مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطهطا تكرم أوائل الثانوية العامة

احتفلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطهطا وجهينة برعاية نيافة الأنبا أشعيا أسقف المطرانية بحضور اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج وعبدالعزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكرى ورؤساء المدن ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بافتتاح قناة السويس الجديدة، وتكريم أوائل الثانوية العامة والشهادات الأخرى بمركز طهطا وجهينة.

ومن جانبه قال نيافة الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة، إن نهوض مصر وتنميتها سيبدأ بالاعتماد على العلم، مشيدًا بمشروع تنمية قناة السويس الجديدة، معتبراً أنه مشروع قومى كبير.

ووجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى وشعب مصر الأصيل بمناسبة هذا الإنجاز الذى سوف يسطر فى كتب التاريخ بأحرف من نور وستظل الأجيال القادمة تقف أمامه كثيرا وكثيرا يتباحثون كيف تم هذا الإنجاز الكبير، متابعًا: حفط الله مصر وحفظ رئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها.

وعلى جانب آخر وجه نيافة الأنبا أشعيا التحية لأوائل الثانوية العامة الأربعة من مركز طهطا ولكل أوائل الشهادات، وقال: إنه لفخرا كبير أن تحظى مدينة طهطا بأربعة مراكز متقدمة فى ماراثون الثانوية العامة هذا العام، فهؤلاء المتفوقون هم علماء المستقبل وهم من سيسطرون تاريخ هذه الأمة بعرقهم وجدهم.

وقال اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إن القناة الجديدة أكثر من مجرد انتصار، وإنها شريان حيوى للتجارة العالمية، فالقناة رمز للطموح المصرى، وإشارة لإرادة المصريين فى تطلع لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا ونجاحا، وأن حفر القناة هو رسالة أمل للمنطقة بأسرها وللعالم كله بل هى هدية للعالم، واليوم نحن نحتفل بإنجاز قناة السويس، بالإضافة إلى إنجاز آخر صنعه طلاب مدينة طهطا هو حصولهم على المراكز الأولى فى الثانوية العامة، وهذا إنجاز مهما أيضا، حيث إنه لن تبنى مصر إلا بسواعد هؤلاء الطلاب الذين سيصبحون قادة المستقبل بجهدهم وذكائهم.

وأشار المحافظ فى كلمته، إلى أن إنجاز قناة السويس الجديدة يعد إنجازًا تاريخيًا والفرحة الثانية للشعب المصرى بعد نصر أكتوبر العظيم، مؤكدا أن المواطنين فى سوهاج يصرون على المشاركة فى الاحتفالات لإدراكهم بالإنجاز الذى حقق فى وقت قياسى، وطالب المحافظ الجميع أن يؤدى ما عليه من أجل نهضة مصرنا الغالية، لأن ذلك فى النهاية يؤدى بنا إلى الاستقرار والتقدم.

وطالب المحافظ من الطلاب أيضا أن يزيد عددهم فى العدد القادم ويحصدوا كل مقاعد التفوق فى جميع الشهادات العامة.

وفى نهاية الحفل قام عبدالعزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم وكل القيادات بتقديم شهادات تقدير للطلاب المتفوقين على مستوى مركزى طهطا وجهينة، وتم التقاط الصور التذكارية وقدم كورال المطرانية عددا من الأغانى الوطنية بهذه المناسبة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بتفوق طلاب الثانوية العامة والحصول على 7 مراكز متقدمة من بينهم 4 مراكز بمدينة طهطا.



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