محافظ الوادى الجديد يعتمد تعديلات خطة التنمية المحلية بإجمالى 88 مليون جنيه

اعتمد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد تعديل الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2015 -2016 م بإجمالى مبلغ 880 مليونا و430 ألف جنيه، حيث تمت الموافقة على تخصيص اعتماد دعم إضافى لمركز الفرافرة بمبلغ 4 ملايين جنيه لتصبح اعتمادات مركز الفرافرة 10 ملايين جنيه بدلا من 6 ملايين جنيه، وتخص الاعتمادات الاضافية مشروعات الطرق بالمركز.

ليصبح بذلك الاعتمادات المالية لمركز الخارجه 24 مليونا و240 ألف جنيه ومركز الداخله إجمالى الاعتماد 20 مليون جنيه و250 ألف جنيه ومركز الفرافرة 10 ملايين جنيه ومركز باريس 10 ملايين جنيه ومركز بلاط إجمالى الاعتماد 10 ملايين و870 ألف جنيه، والديوان العام إجمالى الاعتماد 13 مليون جنيه.

وقال عشماوى، إنه قد تم تحديد الاحتياجات بدقة ورصد الميزانية وفقا لاحتياجات كل مركز، مؤكدا أنه تم اعتماد مبلغ 14 مليونا و380 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة لتوفير السيارات والمعدات المطلوبة وكذلك تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمبلغ مليون و272 ألف جنيه.

وأكد عشماوى أن المحافظة بصدد تدعيم بعض المنشآت الحيوية ومنها ديوان عام المحافظة ببوابات الكترونية للتفتيش، بالإضافة إلى شراء 5 عربات حماية مدنية وكاميرات مراقبة.

وشدد عشماوى على ضرورة إنجاز مشروعات الخطة فى التوقيتات المحددة وخاصة مشروعات الطرق والمخصص لها 38 مليون جنيه فى خطة هذا العام والمبانى والإنشاءات، مطالبا رؤساء المراكز بالسرعة والالتزام بذلك.