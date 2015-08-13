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العثور على جسم غريب بجوار الإدارة التعليمية بسرس الليان بالمنوفية

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العثور على جسم غريب بجوار الإدارة التعليمية بسرس الليان بالمنوفية العثور على جسم غريب بجوار الإدارة التعليمية بسرس الليان بالمنوفية
عثر أهالى مدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية على جسم غريب بجوار الإدارة التعليمية بالمدينة، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وتم إغلاق الإدارة وتبين خلوها من المتفجرات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء خالد بيرس، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد عثور أهالى مدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية على جسم غريب أمام الإدارة التعليمية بالمدينة، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وتبين خلوها من المتفجرات، وأنه عبارة عن مواسير بداخلها أسلاك كهربائية وساعة رقمية. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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