تجديد حبس 3 قيادات إخوانية 15 يوما لتوزيع منشورات تحرض على العنف بالسويس

قررت نيابة السويس صباح اليوم، الخميس، تجديد حبس 3 قيادات إخوانية تم ضبطهم منذ شهر وبحوزتهم منشورات تحرض على العنف بعد الحكم على محمد مرسى الرئيس المعزول والقيادات الإخوانية بالقضايا المتهمين فيها الخاصة بالتخابر والهروب من السجون عام 2011.

كانت المعلومات والتحريات الأمنية قد كشفت عن نشاط المتهمين، وقيامهم فى الفترة الماضية بترويج الأفكار المتطرفة ومحاربة الجيش والشرطة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

قام المتهمون بطباعة منشورات تحريضية بعد إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة لفضيلة المفتى، فى قضية الهروب الكبير، وتضمنت المنشورات التحريض على بذل مزيد من العنف والتخريب بالمنشآت العامة والخاصة، مع بث روح العدائية ضد قوات الجيش والشرطة فى السويس.

وتم إعداد كمين للمتهمين من قبل ضباط الأمن الوطنى وإلقاء القبض عليهم وهم: "أحمد.م.ع"، موظف بشركة للغزل والنسيج، و"أسامة.م.ع.م"، موظف بميناء، و"حسن.م.ع.أ"، موظف بمحطة كهرباء، وهم من قيادات الصف الثانى بالجماعة الإرهابية، ويعملون بشكل مستتر، وينشطون من حين لآخر.