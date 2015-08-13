ضبط إخوانى تزعم خلية إرهابية استهدفت أفراد الشرطة بالإسكندرية

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نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد فى ضبط إخوانى تزعم خلية إرهابية استهدفت أفراد الشرطة، وشاركت فى تنفيذ 4 حوادث إجرامية، أسفرت عن إصابة ومقتل عدد من المواطنين وأفراد الشرطة.

وقال اللواء أحمد عبد الجليل حجازى - مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إنه فى إطارمكافحة الجرائم التى يرتكبها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وسعى قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى لإحياء الجهاز السرى للجماعة فيما يسمى بلجان العمليات ‏النوعية لتنفيذ الأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجهات التنظيم الإرهابى من الشخصيات العامة، مستغلين فى ذلك استقطاب العناصر الشبابية وطلاب الجامعات ‏وذوى الحرف والتخصصات للاستفادة منهم فى تصنيع العبوات الناسفة، والمنتمين للتنظيم وتقسيمهم إلى جماعات وخلايا عنقودية من خلال بعض المسميات لإسباغ طابع السرية عليها بصورة ‏لا تكشف أعضائها، وتكليفهم برصد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وتحديد تحركاتهم ‏والسيارات التى يستقلونها، ورصد بعض المنشآت الشرطية والعامة سعياً منهم لإشاعة الفوضى والإرهاب ‏لإسقاط مؤسسات الدولة وتعطيلها عن أداء عملها.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية إلى ضبط "عزام ع ش ا" 25 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا العسكرية، والتى تشتمل على العديد من القضايا الإرهابية والتخريبية التى نتج عنها قتلى ومصابين وتخريب فى المنشآت العامة والخاصة.

وذلك بتزعم خلية إرهابية للتعدى على رجال الشرطة والمنشآت الشرطية والعامة والخاصة بمدينة الإسكندرية بهدف هدم مؤسسات الدولة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ((سلاح آلى 39 × 7.62مم وعدد "63" طلقة من ذات العيار)).

وبمواجته، أقر باشتراكه فى تنفيذ الحوادث الإرهابية والتخريبية الآتية، وهى حادث القضية إدارى أول المنتزه بشأن إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة العصافره - الكائنة بمساكن فيصل التابعة لدائرة قسم أول المنتزه، وحادث القضية إدارى قسم ثان المنتزه والمقيدة عسكرية بشأن زرع عبوة ناسفة بشارع مصطفى كامل - أمام عزبة إسكوت دائرة قسم ثان المنتزه لاستهداف القول الأمنى وتفجيرها نتج عنها وفاة سارة رزق أحمد على 16 سنة طالبة مقيمة دائرة القسم، وإصابة عدد "4" من المواطنين، وحادث القضية إدارى قسم ثان المنتزه المقيدة عسكرية بشأن حادث مقتل العريف ضيف إبراهيم يونس 30سنة من قوة قسم سيدى جابر قائد السيارة رقم ب 16/2296 لورى شرطة حال سيره بالسيارة قيادته بطريق الطابية دائرة قسم ثان المنتزه لترحيل محكوم عليه، وذلك بإطلاق أعيرة نارية عليه والسيارة قيادته باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة وإصابته بطلق نارى بالرأس أدى لوفاته فى الحال وإحداث تلفيات بسيارة الشرطة، وحادث القضية إدارى قسم أول المنتزه المقيدة عسكرية بشأن انفجار قنبلة بجوار قسم شرطة أول المنتزه نتج عنه إصابة عدد "6" من المواطنين، وكذا إتلاف محول الكهرباء الخاص بالقسم وقطع كامل للكابلات الكهربائية وتكسير زجـاج المحل المجـاور للـقسم والسـيـارة رقم 30849 مصر والسـيـارة رقم س ب ع 2754 مصر.

وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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