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حاخام متطرف يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

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حاخام متطرف يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى حاخام متطرف يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون يهود يتقدمهم الحاخام المتطرف "يسرائيل آرائيل" وهو من كبار حاخامات "الصهيونية الدينية" ومؤسس ورئيس "معهد الهيكل الثالث" اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وأشارت مصادر مقدسية إلى أن المرابطين فى الأقصى تصدوا لاقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية فى باحاته بهتافات التكبير وسط محاولات لمنعهم من الصعود إلى منطقة صحن مسجد الصخرة.

وفى السياق ذاته، منعت قوات الاحتلال 20 سيدة وفتاة من دخول المسجد الأقصى من كافة أبوابه لليوم الثالث على التوالى، حيث تقوم بهذا الإجراء بحق المرابطات بسبب تصديهن للمستوطنين خلال اقتحامهم للأقصى.

كما أوقف حراس المسجد الأقصى مستوطنة كانت تتخفى بلباس إسلامى، حاولت اقتحام المسجد من جهة باب المجلس "الناظر".

ويتواجد فى المسجد الأقصى منذ الصباح الباكر عدد كبير من المصلين وأطفال المخيمات الصيفية المقدسية وطلبة مجالس العلم.
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مصر 365