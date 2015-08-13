قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة وإصابة فلسطينيين بالرصاص الحى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أصابت خلالها شابين فلسطينيين بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن مواجهات اندلعت فى بلدة الدوحة غرب بيت لحم (جنوب الضفة) بين الشبان وقوات الاحتلال التى أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت، أصيب على إثرها شابان برصاص حى أحدهما فى الفخذ الأيمن والآخر فى الفخذ الأيسر، ونقلا إلى مستشفى بيت جالا لتلقى العلاج.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شاب آخر فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

>وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال مداهمة بلدات إذنا، وخرسا، وبيت أمر شمال الخليل.

وقال المنسق الإعلامى للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى بلدة بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال استخدمت الكلاب البوليسية خلال عمليات الاعتقال، واعتدت بالضرب على المعتقلين، وحطمت أبواب وأثاث المنازل التى داهمتها، وصادرت هاتفا نقالا، وعدة شرائح اتصال، كما أعلن عن فقد مبلغ من المال أثناء عملية التفتيش.

وأشار عوض إلى وقوع مواجهات خلال الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات.

>كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة صباح اليوم الخميس ودهم منزله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لافى أبو لطيفة، وهو شقيق الشاب محمد عطا أبو لطيفة الذى استشهد برصاص جنود الاحتلال مؤخرا.

>وفى سياق متصل، أحرق مستوطنون متطرفون خيمة كانت تأوى عائلة بأكملها من عرب الكعابنة فى منطقة عين سامية بالقرب من قرية كفر مالك شمال شرق رام الله ، حيث أتت النيران على كل ما فى الخيمة.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين خطوا شعارات "ندير انتقام" وأن العائلة التى كانت تسكن الخيمة نقلت منها قبل أيام إلى مكان آخر.

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