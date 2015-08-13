ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء حسن سيف ، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد محمد هاشم، مأمور مركز شرطة مطاى، يفيد بوصول محمد شعبان عرفات 35 سائق توك توك، ومقيم بعزبة شاكر بمطاى، لمستشفى مطاى العام، ومصاب بجرح متهتك بالأنف، وكدمات بالوجه والعين اليمنى، وجروح بالرأس والعين اليمنى)، وتم تحويله لمستشفى المنيا الجامعى.

وبالانتقال وسؤال مرافقه ويدعى، على أمين أحمد 43 سنة فلاح، ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء سيره بالتوك توك بقرية إبوان بمطاى، رفقة قائده المصاب، فوجئنا بعدد 4 أشخاص مجهولين، حاولوا استيقافهما، تحت تهديد السلاح، وأثناء محاولة هروبهما، قام أحد الجناة بالتعدى عليهما، بإلقاء الحجارة، مما أدى إلى انقلاب المركبة، وحدوث تلفيات بها وإصابة قائدها، وقاموا بالاستيلاء منهم على عدد 2 جهاز محمول، ومبلغ مالى قدره 1870 جنيها، ولاذوا بالفرار.

وأسفرت تحريات وحدة مباحث المركز، عن أن وراء إرتكاب الواقعة كل من، مجدى . م . أ 35 سنة عاطل، مسجل شقى خطر، تحت رقم 1265 فئة (ج ) سرقات عامة، والسابق اتهامه فى عدد 25 قضية جنائية سابقة (مخدرات – سرقة – تبديد – سلاح بدون ترخيص)، وعماد . م . ب 30 سنة عاطل، وصموئيل . س . ف 19 سنة عاطل، وأيمن . ج . ز 19 سنة عاطل، ومقيمين جميعا بقرية إبوان بمطاى، وأضافت التحريات الجنائية، أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص سرقة بالإكراه من قرى المركز والقرى المجاورة .

وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول 2 هاتف محمول، وسلاح أبيض مطواة، وبحوزة الثانى ، فرد خرطوش محلى الصنع ، و4 طلقات من ذات العيار، والرابع بحوزته مبلغ مالى 1870 جنيها، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى والهواتف المضبوطه من متحصلات السرقة، والأسلحه المضبوطة لاستخدامها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1303/2015، وجار العرض على النيابة.