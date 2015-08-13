المنشد «زين محمود» والمرنم «ماهر فايز» يشاركون فريق«كايرو ستيبس» الغناء بمكتبة الاسكندرية 22 أغسطس

تحيى فرقة “كايرو ستيبس” بالاشتراك مع الشيخ زين محمود و المرنم ماهر فايز ،الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر، بالمسرح المكشوف فى مكتبة الأسكندرية،وذلك فى الثامنة ونصف مساء السبت 22أغسطس.

> “كايرو ستيبس” هي فرقة عالمية تقدم موسيقي الجاز-الصوفية ،تم تأسيسها سنة 2002 كتعاون ما بين عازف العود المصري” باسم درويش” و الالماني “ماثياس فراي”،و تبلور المعني العالمي لموسيقي “كايرو ستيبس” تحت اشراف المايسترو و عازف البيانو “سبيستيان مولير شربسدورف”.

وتسعي الفرقة الي الدمج ما بين الامزجة الموسيقة المختلفة من جميع انحاء العالم مع الموسيقي المصرية الاصلية, و ذلك بالتعاون مع موسيقين مرموقين مثل”ماهر فايز”, “علي الحجار”,د.”وسام امين”،وكذلك ضيفة شرف الحفل د.إيناس عبد الدايم “صوليست الفلوت”.

وصدر للفريق ألبوم تحت عنوان “إرابيسكان” و شارك به ٣٠ موسيقي من الهند، العراق ،ألمانيا، السودان ،تونس، مصر، وضم نصوص من ديوان “أبن الفارض”، أشعار بالعامية المصرية للشاعر محمود رضوان، والنوبية للشاعر جمال شريف الذى شارك ايضا بالغناء مع الفنان أحمد سلام ،والعراقية ريتا ويليام ،والتونسه صوفيا.

> كما ضم الألبوم ١٤ مقطوعة من تأليف المؤلفان المصري باسم درويش ، الألماني رالف فالنتينو، بمشاركه صوليست البيانو العالمي ماتياس فراي.

يذكر أن فريق كايروستبس أحيا من قبل احتفالية دار الاوبرا بالمولد النبوي وعيد الميلاد المجيد تحت عنوان “المولد والميلاد” بمشاركة الفنان الكبير على الحجار،المرنم ماهر فايز نوعازفة الفلوت الدكتورة ايناس عبدالدايم