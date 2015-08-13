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جنح سوهاج تجدد حبس متهم أطلق النار على جاره 15 يوما بسبب خلافات بينهما

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جنح سوهاج تجدد حبس متهم أطلق النار على جاره 15 يوما بسبب خلافات بينهما جنح سوهاج تجدد حبس متهم أطلق النار على جاره 15 يوما بسبب خلافات بينهما
قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار على جودة وسكرتارية ناصر عز الدين، بحبس المتهم عمرو ع . ح 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بإطلاق النار على جاره المجنى عليه محمد أ. م والشروع فى قتله من سلاح نارى بدائرة المركز .

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، بينهما حيث وقعت بينهما مشاجرة أطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه، وتم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365