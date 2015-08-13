مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق "الخارجة - أسيوط"، بالوادى الجديد بالقرب من نقطة الكيلو 110 نتيجة السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى وجثث المتوفين لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط مما أسفر عن مصرع كل من سمير عبد العزيز حسوبة، 48 سنة سائق السيارة الأجرة، ومحمد سعيد محمد سعيد 50 سنة، وشهرته "جمال الخطيب" وسعد عشرى محمد 63 سنة، وإصابة عبد المنعم محمد على 58 سنة وطلعت محمد على 62 سنة وعبد العاطى قنديل يوسف، 63 سنة ومرزوق عشرى محمد 51 سنة ومحمود محمد فرغلى 42 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.