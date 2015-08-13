أول غارة جوية لمقاتلات أمريكية من تركيا لقصف مواقع جهادية بسوريا

أعلن البنتاجون الأربعاء ان الولايات المتحدة وللمرة الاولى استعملت قاعدة انجرليك الجوية التركية لإرسال مقاتلات كى تقصف مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف فى سوريا.

وحتى الآن لم يستخدم التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة هذه القاعدة الجوية التركية إلا لإرسال طائرات بدون طيار الى سوريا فى حين ان طائراته التى تشن غارات على الجهاديين فى هذا البلد تنطلق من حاملات طائرات او من مواقع عسكرية اخرى فى المنطقة.

وقالت القومندان اليسا سميث، المتحدثة باسم البنتاجون "أمس، بدأت الولايات المتحدة مهمات مع طيار ضد تنظيم الدولة الاسلامية من قاعدة أنجرليك الجوية فى تركيا"، مضيفة ان "ضربات قد شنت".