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أستراليا تدرس المشاركة فى شن غارات جوية داخل سوريا ضد داعش

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أستراليا تدرس المشاركة فى شن غارات جوية داخل سوريا ضد داعش أستراليا تدرس المشاركة فى شن غارات جوية داخل سوريا ضد داعش
تدرس أستراليا الانضمام إلى الغارات الجوية ضد مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا، وقال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت للصحفيين اليوم الخميس إنه بالرغم من الولايات المتحدة لم تطلب رسميا المشاركة فى غارات جوية داخل سوريا "فإن هذه القضية أثيرت".

وتضرب المقاتلات الأسترالية من طراز إف/أيه 18 سوبر هورنيت، أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية شمالى العراق من قاعدتها فى دبى منذ أكتوبر الماضي، وأرسلت أستراليا طائرات حربية ومستشارين عسكريين إلى العراق بناء على طلب من الولايات المتحدة والحكومة العراقية. غير أن أستراليا تفكر بشكل مختلف فى سوريا، حيث لا تعترف بنظام الرئيس السورى بشار الأسد.

وفيما يؤيد حزب العمال المعارض فى استراليا تدخل بلاده فى العراق، فإنه يتساءل عن الأساس القانونى للغارات الجوية الأسترالية بسوريا.
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