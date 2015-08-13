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متحدث الحكومة الليبية : رئيس الوزراء وحكومته مستمرون فى أداء مهامهم

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متحدث الحكومة الليبية : رئيس الوزراء وحكومته مستمرون فى أداء مهامهم متحدث الحكومة الليبية : رئيس الوزراء وحكومته مستمرون فى أداء مهامهم
أعلن حاتم العريبى المتحدث الرسمى باسم الليبية المؤقتة اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء عبدالله الثنى وحكومته مستمرون فى أداء مهامهم المنوطة بهم وأن الحكومة لن تتقدم باستقالتها لمجلس النواب.

وقال العريبى - فى تصريح صحفى اليوم - "إن عبد الله الثنى عدل عن قراره تقديم الاستقالة إلى مجلس النواب”، لافتا إلى أن الحكومة باقية فى تسيير مهامها ولن تتقدم باستقالتها إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة عدل عن تقديم الاستقالة لتسيير الأمور التنفيذية فى البلد خلال هذه الفترة الحرجة والمرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.
>وأكد أن الحكومة مستعدة للحضور أمام مجلس النواب للمساءلة عن أعمالها متى طلب منها الحضور لذلك.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن أول أمس الثلاثاء “استعداده ترك منصبه فى لقاء على إحدى القنوات الليبية حال طلب منه الشارع ذلك أو فى حال كان هو السبب لأزمات البلاد.
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مصر 365

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