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«شكري» لوزيرة خارجية كرواتيا : لا توجد معلومات مؤكدة عن مقتل الرهينة سالوبك

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«شكري» لوزيرة خارجية كرواتيا : لا توجد معلومات مؤكدة عن مقتل الرهينة سالوبك «شكري» لوزيرة خارجية كرواتيا : لا توجد معلومات مؤكدة عن مقتل الرهينة سالوبك

أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا مع يسنا بوسيتش، النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية، للرد على ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام، حول مقتل الرهينة الكرواتى توميسلاف سالوبك.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية حرص على الاتصال بنظيرته الكرواتيه، للتأكيد على أن أجهزة الأمن المعنية لم ترد لها معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما تم تداوله بشأن مقتل الرهينة الكرواتى، وأن إجراءات البحث عن المختطفين ما تزال جارية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن شكرى أكد لوزيرة الخارجية الكرواتية، أن السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها لضبط الجناة، مشيرا إلى أن الجانبين المصرى والكرواتى اتفقا على استمرار التواصل والمتابعة خلال الساعات والأيام المقبلة.

أ ش أ

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