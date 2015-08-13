أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محكمة الأسرة تكشف كذب زوجة اتهمت زوجها بممارسة الشذوذ لتطليقها

Google+ Print
محكمة الأسرة تكشف كذب زوجة اتهمت زوجها بممارسة الشذوذ لتطليقها محكمة الأسرة تكشف كذب زوجة اتهمت زوجها بممارسة الشذوذ لتطليقها
شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة واقعة غربية، بعد أن وقفت الزوجه "نادية.م" منهارة تطلب النجاة من زوجها "فتحى.ص" والحصول على الطلاق بعد أن ادعت شذوذ زوجها وأخلاقه السئية.

فيما وقف الزوج "فتحى" بمحكمة الأسرة حائرا ماذا يفعل بعد أن تآمرت عليه زوجته لأنها تريد الطلاق فخطر على بالها أن تدعى بأنه شاذ، فذهبت إلى عمله وشهرت به وقامت بدفع مبلغ إلى أحد الأشخاص لتركيب صور تجمع زوجها وزميله تجعل الجميع يشك به.

وقال الزوج بعد أن تم وقفه عن عمله بإحدى الجهات الحكومية فى دعوى رد الشرف التى أقامها بعد رفض دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها زوجته، "مراتى عشان تتخلص منى عملت المستحيل وخلت سمعتى فى الأرض، وقامت بدفع مبلغ لأحد الاشخاص لكى تثبت الجرم، ولكن الله لا يرضى بالظلم، وقام الشهود التى أتت بهم فى محكمة الأسرة بالجيزة بالاعتراف عليها وتم إثبات ذلك فى الدعوى رقم 1768 لسنة 2015، وأقمت بعدها دعوى رد الشرف بعد أن تسبب فى إيقافى عن العمل للتحقيق معى وزميلى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365