محكمة الأسرة تكشف كذب زوجة اتهمت زوجها بممارسة الشذوذ لتطليقها

شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة واقعة غربية، بعد أن وقفت الزوجه "نادية.م" منهارة تطلب النجاة من زوجها "فتحى.ص" والحصول على الطلاق بعد أن ادعت شذوذ زوجها وأخلاقه السئية.

فيما وقف الزوج "فتحى" بمحكمة الأسرة حائرا ماذا يفعل بعد أن تآمرت عليه زوجته لأنها تريد الطلاق فخطر على بالها أن تدعى بأنه شاذ، فذهبت إلى عمله وشهرت به وقامت بدفع مبلغ إلى أحد الأشخاص لتركيب صور تجمع زوجها وزميله تجعل الجميع يشك به.

وقال الزوج بعد أن تم وقفه عن عمله بإحدى الجهات الحكومية فى دعوى رد الشرف التى أقامها بعد رفض دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها زوجته، "مراتى عشان تتخلص منى عملت المستحيل وخلت سمعتى فى الأرض، وقامت بدفع مبلغ لأحد الاشخاص لكى تثبت الجرم، ولكن الله لا يرضى بالظلم، وقام الشهود التى أتت بهم فى محكمة الأسرة بالجيزة بالاعتراف عليها وتم إثبات ذلك فى الدعوى رقم 1768 لسنة 2015، وأقمت بعدها دعوى رد الشرف بعد أن تسبب فى إيقافى عن العمل للتحقيق معى وزميلى".