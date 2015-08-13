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"مرور الجيزة" يضبط 68293 مخالفة انتظار خاطئ خلال شهر يوليو الماضى

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"مرور الجيزة" يضبط 68293 مخالفة انتظار خاطئ خلال شهر يوليو الماضى "مرور الجيزة" يضبط 68293 مخالفة انتظار خاطئ خلال شهر يوليو الماضى

عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية، وتمكنت خلال شهر يوليو الماضى من ضبط 68293 مخالفة انتظار خاطئ للعديد من السيارات و230 مخالفة سيارة بدون رخص قيادة و2010 مخالفة لسيارات بدون تسيير وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع. وقال المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للمرور، فى تصريحات صحفية، إن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم.

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