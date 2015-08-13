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مصرع 3 أشخاص اصطدمت بهم سيارة حال عبورهم الطريق بالبحيرة

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مصرع 3 أشخاص اصطدمت بهم سيارة حال عبورهم الطريق بالبحيرة مصرع 3 أشخاص اصطدمت بهم سيارة حال عبورهم الطريق بالبحيرة
لقى قبل قليل 3 أشخاص مصرعهم بينهم سيدتان وطفل أثناء عبورها الطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام قرية أبو نار دائرة مركز دمنهور، تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دمنهور العام .

وبالفحص تبين أثناء عبور كل من " صبحية عبدالسلام محمد أبونار" ربة منزل، أميرة السيد محمـد دربــك " ربة منزل، ومحمد وائل عبدالمنعم إسماعيل "نجل الثانية " للطريق المشار إليه، اصطدمت بهم السيارة رقم 2379 ع ج س " نقل" قيادة، صابر على محمد حجاب " سائق مما أدى لوفاتهم .

تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر 20566/2015 جنح المركز .

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مصر 365